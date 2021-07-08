На Кубани выбрали зеленые зоны для благоустройства в 2022 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае закончилось голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2022 году. Всего в регионе запланировано обновить 219 общественных пространств.

Обновление ждет каждый муниципалитет с численностью населения более двадцати тысяч человек. В Темрюке обновят парк имени Куиемжиева, в станице Новотитаровской улучшат сквер «Таманский», в Кореновске «Парк 75-летия Победы», в Северской – парк «Островок».

- Сейчас районы готовят проектно-сметную документацию и определяют стоимость зон-победителей голосования. После чего будет известно точное количество мест, которые благоустроят, - сообщил вице-губернатор Кубани Александр Трембицкий.