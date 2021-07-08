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Общество8 июля 2021 16:43

В Сочи компенсацию после стихийного бедствия начнут выплачивать со следующей недели

335 человек признаны потерпевшими и частично утратившими имущество
София ФОМЕНКО
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Вот так выглядели пляжи Сочи после наводнения

Вот так выглядели пляжи Сочи после наводнения

В Сочи компенсационные выплаты за утраченное в стихийном июльском бедствии начнутся со следующей недели. По результатам работы группы мониторинга, пострадали 90 жилых домов и в них 335 человек. Они признаны потерпевшими и частично утратившими имущество.

Семьи получат по десять тысяч рублей компенсации за каждого прописанного в доме, а также 50 тысяч за частичную утрату имущества. При полной утрате – по сто тысяч на каждого члена семьи.

Общая сумма ущерба на сегодняшний день составляет 17 миллионов 950 тысяч рублей.