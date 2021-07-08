МТС меняет индустрию отдыха на курортах Кубани. Компания автоматизировала системы парковки, контроля персонала и доступа в помещения на территории пятизвездочного отеля в Анапе.

Доступ в помещения отеля теперь осуществляется с помощью электронных карт и смартфонов.

На гостевой парковке мтс на базе видеоаналитики помогает дифференцировать автомобили постояльцев и визитеров на мероприятиях.

Все 400 номеров отеля получили спутниковое и кабельное ТВ от МТС. Отдельная Wi-Fi-сеть обеспечила доступ в интернет во всех уголках комплекса: от спа-центра до банкетного зала.

Гостиничный комплекс «Great Eight Ultra All Inclusive & SPA 5*» распахнул двери в мае 2021 года. Он стал частью курорта Мираклеон в Анапе.