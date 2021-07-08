В Анапе арестовали мужчину с верблюдом

Фото: ОМВД России по городу Анапе

В Анапе в районе Пионерского проспекта задержали мужчину с верблюдом, который предлагал сфотографироваться с экзотическим животным за деньги. При этом он не имел на это разрешающие документы.

- За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 14.1 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба полиции Анапы.

Верблюда после осмотра вернули собственнику под расписку, теперь за его состоянием будут следить специалисты. Сейчас материалы дела передали в суд.