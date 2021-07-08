В Краснодаре изменится схема движения и вместимость автобуса №4

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

С 9 июля автобусы №4 из микрорайона Губернского в гипермаркет Ленту будут курсировать по старой схеме, которая была еще до 31 декабря 2019 года. Они будут ходить по улице Тургенева, а не по улице Дальней. Кроме того, изменится и вместимость транспорта – вместо больших низкополых машин с кондиционерами будут ходить автобусы малой вместимости.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Эти изменения случились по решению Арбитражного суда из-за судебных передряг между департаментом транспорта и коммерческим перевозчиком. Мэрия будет и дальше отстаивать интересы горожан и пытаться вернуть нормальные комфортабельные машины на этот маршрут.