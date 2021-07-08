В генплане Анапы закрепили все виноградопригодные земли

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В генеральном плане Анапы закрепили все виноградопригодные земли. Их будет более тридцати тысяч гектаров, сейчас освоено около четырех тысяч. В новых правилах будет порядка сорока земельных участков под детские здравницы, так сохранится одно из ключевых направлений курортов Кубани – забота о детском отдыхе.

Кроме того, для развития этого направления в крае уменьшили налог на землю для детских лагерей с 1,5% до 0,005%, а также и виноградрских хозяйств – с 0,2% до 0, 01%. Затем депутаты поддержали и снижение ставок на аренду для детских санаториев с 0,5% до 0,005%. Также внесены изменения и в правила землепользования. Теперь минимально разрешенный размер угодий для земельного участка – 1,5 гектара.