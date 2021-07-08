В Сочи школьники разрабатывают новые технологии защиты персиковых деревьев

Фото: пресс-службы Субтропического научного центра РАН

В Сочи школьники разрабатывают новую экологически безопасную технологию защиты персиковых деревьев. На первом этапе юные ученые обработали растения иммуноиндукторами. Об этом сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

В центре напомнили, что разведению персиков в Сочи мешает серьёзная болезнь растений - курчавость листьев. После обработки в лабораторных условиях школьники выполнили серию физиолого-биохимических исследований.

- Подростки уже научились определять содержание в листьях различных компонентов, следить за процессами, идущими в растении. После проведённых анализов на листе персика мы переходим к изучению биохимии плода, - рассказала руководитель проекта, заведующая лабораторией биологических наук Оксана Белоус.

Исследования продлятся до конца июля.