Фото: пресс-службы краевой Госавтоинспекции

На Кубани в аварии с грузовиком погибли мужчина и двухлетняя девочка. ДТП произошло в Усть-Лабинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

По предварительным данным 8 июля 18:00 в районе второго километра подъезда к хутору Свободный водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ с прицепом.

- Мужчина и двухлетняя девочка погибли на месте, 11-летний пассажир легкового автомобиля доставлен в больницу, - уточнили в краевой Госавтоинспекции.

Всего в Краснодарском крае с начала июля на дорогах погибли трое детей.