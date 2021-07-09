Названы районы-лидеры Кубани по урожайности в 2021 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжается уборочная кампания. Уже почти как три недели хлеборобы убирают урожай. Губернатор региона выразил благодарность аграриям за их труд.

- В этом году идет настоящая битва — важен каждый килограмм, каждая тонна зерновых и зернобобовых. Сейчас обмолочено около 278 тысяч гектаров, - написал Вениамин Кондратьев в соцсетях.

Из-за дождей работы на полях приходилось приостанавливать. Но несмотря на разгул стихии, показатели урожайности в этом году выше прошлогодних. На сегодняшний день собрано более 1,5 млн тонн зерна.

- Не сомневаюсь, мы сможем сохранить статус гаранта продовольственной безопасности страны, - отметил Кондратьев.

Также названы районы, которые показали высокие результаты урожайности в 2021 году.

- Больше всех намолотили в Новокубанском районе - 66,2 ц/га, Кореновский район на втором месте – здесь собрали 65,2 ц/га, замыкает тройку лидеров Выселковский район – 64,4 ц/га, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.