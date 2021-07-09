К расчистке подтопленных домов на Кубани подключаются все больше волонтеров из других районов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В пострадавших от паводков районах продолжают устранять следы непогоды. Больше всего досталось Туапсинскому району, Горячеключевскому и Северскому. Все пострадавшие населенные пункты планируется очистить к 10 июля.

- В Туапсинском районе в расчистке дорог, улиц, пляжей, подмостовых проемов задействовано 130 единиц техники. Цистерны доставляют питьевую и техническую воду в населенные пункты. Пострадавшим помогают более 500 волонтеров и 420 казаков. Они расчищают дворы и дома от грязи, ила, мусора, усиливают оперативные мобильные группы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также волонтеры из других районов края съехались в Горячий Ключ - Курганинска, Лабинска, Краснодара и других городов. Они помогают убирать в домах, а тяжелая техника вывозит испорченную мебель. Последствия подтоплений сейчас устраняют в станице Пятигорской. В настоящий момент вода откачана из 105 домов.

В Северском районе оказались подтоплены 140 домов, из них обследовано 139. Еще один – в станице Ставропольской еще предстоит тщательно обследовать, в нем рухнула саманная стена, возможно, он уже не пригоден для проживания.