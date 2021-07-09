Мэр Краснодара рассказал, на каком этапе находится строительство трамвайной линии на Московской

Брифинг главы Краснодара проходит в прямом эфире

В краевой столице 9 июля проходит пресс-брифинг. Мэр города Евгений Первышов отвечает на вопросы представителей городских, краевых и федеральных СМИ. Открыла мероприятие первым вопросом корреспондент «Комсомольской правды» - Кубань». Он звучал так: на каком этапе сейчас находится строительство трамвайной линии на улице Московской.

Глава города ответил, что строительство находится в рабочем графике.

- Ведется строительство двух подземных переходов. Ждем поставку рельсов и шпал, которые необходимы для укладки трамвайного полотна, - сказал Первышов.

Также мэр добавил, что сейчас решается вопрос с размещение тяговой подстанции трамвайной линии. Проект прошел госэкспертизу, получил положительное заключение. Питающий центр будет размещен на муниципальной парковке «Каскад» в районе пересечения улиц Московской и Солнечной. Но по просьбе предприятия может быть немного сдвинут в сторону, сейчас варианты прорабатываются.