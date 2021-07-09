Фото: ФК Краснодар

Сергей Галицкий может лишиться стадиона «Краснодар». С таким предложением выступила компания Diversus Group. Она предложила создать единую систему управления стадионами и ледовыми дворцами в России.

Отмечается, что на создание концепции у компании ушло полтора гола. На всех этапах разработки они была в тесном контакте с Министерством физической культуры и спорта России.

Компания хочет, чтобы в России появилась публично-правовая организация, которая занялась бы управлением и эксплуатацией ключевых спортивных объектов. В основном, это касается арены, возведенные к чемпионату миру.

Всего в список вошли 38 стадионов и 43 ледовых дворца, куда вошли частные объекты, как стадион ФК «Краснодар» или «Открытие Арена», на которой играет «Спартак». Владельцы сооружений пока никак не отреагировали на это заявление.

Отметим, что стадион ФК «Краснодар» распахнул двери в 2016 году. Его вместимость составила более 35 тысяч мест. Это самая современная арена в России.