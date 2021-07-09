В Сочи в ДТП с рейсовым автобусом среди 12 пострадавших оказались трое детей

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Утром 9 июля случилась авария в сочинском поселке Барановка. Там водитель рейсового автобуса Hyundai County не справился с управлением, влетел в Hyundai Porter и съехал в кювет. Предварительно, у микроавтобуса отказали тормоза. Точные причины предстоит выяснить экспертам.

Авария с автобусом в Сочи

- В ДТП на Барановке пострадали 12 человек, которые получили травмы различной степени тяжести. Трое из пострадавших – несовершеннолетние, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Авария с автобусом в Сочи

Некоторым помощь была оказана на месте, часть пострадавших пассажиров доставили в больницу. На месте работали пять бригад скорой помощи.

Авария с автобусом в Сочи

- Автотранспортное предприятие, ответственное за данный маршрут, готово оказать необходимую помощь пострадавшим. Также пострадавшие пассажиры имеют право на страховые выплаты, - добавили в администрации.

Проверка продолжается.