В Краснодаре летом выберут подрядчика для строительства новой набережной в Юбилейном

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В ближайшее время в Краснодаре начнут выбирать подрядчика для строительства новой набережной в Юбилейном микрорайоне. Сейчас проект находится на стадии согласования документов по созданию единого образа. Весь процесс будет разделен на 13 этапов выполнения работ, на данный момент уже готово межевание.

- Проект амбициозный, интересный. Мы получили необходимые финансовые ресурсы для его реализации. Идет последняя стадия согласования, - сообщил мэр города Евгений Первышов.

Общая площадь территории для облагораживая – 33 гектара – от Рождественского парка до Тургеневского моста. Власти неоднократно отметили, что проект будет точно реализован.