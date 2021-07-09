«Орленок» отметит день рождения большим праздником творчества

Фото: ВДЦ "Орленок"

В день 61 годовщины со дня основания в «Орленке» пройдут торжественные линейки, собрания и встречи, для орлят будут работать интерактивные площадки. Участниками мероприятий станут ребята седьмой смены, сотрудники и гости Всероссийского детского центра.

- Вот уже 61 год «Орленок» выполняет важную миссию. Здесь детей учат быть активными и неравнодушными к окружающему миру и людям, прививают им стремление приносить пользу своей стране, вести здоровый образ жизни, беспрестанно учиться и расти, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. - Процветание России возможно только благодаря целеустремленным, отзывчивым, ответственным, здоровым, креативным и образованным молодым людям. Не одно поколение именно таких граждан выросло из орлят, а впереди – я твёрдо в этом убежден – их ещё больше. Благодаря вдохновению, энергии и неустанному труду нашей большой команды профессионалов «Орленок» уверенно держит статус флагмана в сфере детского отдыха и оздоровления.

Праздничный день начнётся для ребят с тематических линеек и танцевально-игровой программы, которые пройдут в каждом из лагерей – в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями масштабные общецентровые события будут заменены внутрилагерными. Затем ребята отправятся на морские экскурсии по акватории «Орленка» к месту стоянки учебного парусного судна «Херсонес». Знаменитый трёхмачтовый фрегат будет принимать гостей на обзорные экскурсии вокруг парусника. Организатором события стал «Росморпорт».