Музей Фелицына в Краснодаре попал в журнал «Случайно Уэс Андерсон»

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Музей Фелицына в Краснодаре попал в известный американский журнал «Случайно Уэс Андерсон». Авторы издания собирают по всему миру проекты, похожие на фильмы знаменитого режиссера. Сначала фанатский проект стал популярен в интернете, а недавно появилось и коллекционное издание.

7 июля в журнал внезапно попал и музей из Краснодара. Больше всего авторов заинтересовала коллекция артефактов Евгения Фелицына из глубоководных погружений.

- Музей стал популярен благодаря большому количеству исторических объектов – книг, монет, оружия, ювелирных изделий и древней глиняной посуды. В 1936 году музей получил официальное название Краснодарский историко-археологический музей. И тридцать лет спустя он обрел новый дом в величественном особняке XIX века, который ранее принадлежал паре влиятельных русских купцов. Сейчас в коллекции музея около пяти тысяч экспонатов, - презентуют музей своим читателям авторы журнала.

Пост с упоминанием музея набрал 32 тысячи лайков, пользователи восторгаются архитектурой здания.