Главврач инфекционной больницы Краснодара: коронавирус вырос в два раза

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Главный врач инфекционной больницы Краснодара Сергей Зотов поделился новой информацией о распространении коронавирусной инфекции в городе. Он сообщил, что количество заболеваемых в этом году выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, предположения врачей о том, что этот вирус сезонный не подтвердилось.

- Это новая инфекция. Только второй год мы ее изучаем. Сам вирус мутирует. Он изменяет свои свойства. Если раньше заболевший ковидом мог заразить 2 -2,5 человека, то пациент с индийским штаммом может заразить 6-8 чел. Возрастает заразность этим вирусом, увеличивается количество заболевших. Это будет продолжаться пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого и необходима массовая вакцинация, - рассказал Сергей Зотов.

Также врач отметил, что вирус может меняться, а соответственно вместе с этим нужно будет модифицировать и вакцину. Возможно, нужно будет делать прививку с другой периодичностью. Сейчас это полгода, а в будущем это может быть и год.