Вениамин Кондратьев об обязательной вакцинации на курортах: «Откроем еще пункты в отелях и санаториях»

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Въезд на курорты Краснодарского края упростили - вакцинацию можно пройти на отдыхе. Власти региона пообещали обеспечить необходимым количеством доз города побережья.
Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Губернатор сообщил, что появятся также кабинеты для вакцинации в отелях и здравницах.
- Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях, - заявил Вениамин Кондратьев.
На сегодняшний день в Краснодарский край поставлено более миллиона доз вакцины. В медицинских организациях в наличии три типа: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Жители и гости региона могут уколоться любой из них на выбор.
КОНКРЕТНО
На побережье развернуто 74 пункта вакцинации:
29 – в Сочи;
15 – в Анапе;
13 – в Новороссийске;
10 – в Туапсе.