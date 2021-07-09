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Общество9 июля 2021 13:21

Вениамин Кондратьев об обязательной вакцинации на курортах: «Откроем еще пункты в отелях и санаториях»

Прививку можно сделать на отдыхе
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Въезд на курорты Краснодарского края упростили - вакцинацию можно пройти на отдыхе. Власти региона пообещали обеспечить необходимым количеством доз города побережья.

Сейчас на курортах работают 74 прививочных пункта. Губернатор сообщил, что появятся также кабинеты для вакцинации в отелях и здравницах.

- Чтобы у каждого отдыхающего была возможность привиться в крае — откроем дополнительные пункты вакцинации в отелях и санаториях, - заявил Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день в Краснодарский край поставлено более миллиона доз вакцины. В медицинских организациях в наличии три типа: Спутник V, ЭпиВакКорона и КовиВак. Жители и гости региона могут уколоться любой из них на выбор.

КОНКРЕТНО

На побережье развернуто 74 пункта вакцинации:

29 – в Сочи;

15 – в Анапе;

13 – в Новороссийске;

10 – в Туапсе.