В Сочи полицейские спасли мужчину, который упал в обморок от жары

Кадры из хроники спасения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В поселке Дагомыс Сочи полицейские Руслан Бахчагулян и Руслан Акопян заметили лежащего на проезжей части мужчину с раной на голове, он был без сознания. Сотрудники отнесли его на тротуар, и пока один из полицейских оказывал мужчине помощь, его напарник вызвал к месту врача. Скорая экстренно доставила пострадавшего в больницу, где ему оказали помощь.

- Установлено, что 38-летнему местному жителю стало плохо от жары, он потерял сознание, упал и сильно ударился головой, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас благодаря грамотным действиям полицейских жизни мужчины больше ничего не угрожает.