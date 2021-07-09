Мэр Сочи проинспектировал ход работ в селе Кепша после наводнения

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр города Сочи Алексей Копайгородский проинспектировал ход восстановительных работ в селе Кепша после наводнения. Там 4 и 5 июля вода затопила дорогу и дворы домов, из детского сада были эвакуированы воспитанники и персонал.

Сейчас специалисты ведут работы по очистке территории, завозят гуманитарную помощь и решают, как предотвратить подобные ситуации. Задействованы 15 единиц спецтехники. На место выехал и глава Сочи Алексей Копайгородский.

– В населенном пункте уже на второй день была возобновлена работа всех социальных объектов, на данный момент от грязи и ила расчищены сельские дороги и дворы местных жителей. Всем, кто проживает на территории, которая была подтоплена, и лишился имущества, будет выплачена компенсация. Профильным департаментам поручено наладить межведомственное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и дорожными службами, организовать системную очистку русла реки и в особенности подмостовых пространств, – отметил мэр.

Сейчас на расчистку реки выделили 12 миллионов рублей. Работы начались в апреле, тогда вывезли около 35 тысяч кубометров грунта. Эта мера в том числе позволила предотвратить серьезные последствия подтопления этого июля. Кроме того, подрядчик занимается расширением дамбы. На данный момент ее ширина 2,5 метра, в ближайшее время ее поднимут до трех метров от уровня трассы.