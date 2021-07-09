В Краснодаре снесут аттракционы в парке «Солнечный остров»

Парк "Солнечный остров" в Краснодаре. Фото: kukarta.ru

Арбитражный суд Кубани удовлетворил требовании мэрии Краснодара о сносе 11 аттракционов в парке «Солнечный остров». Такое решение ведомство опубликовало в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, в 2007 году компания «Санрайз» заключила договор субаренды двух участков для предприятий общественного питания, при этом ответчик разместил там парк мобильных аттракционов. В 2019 году суд признал договор недействительным, потому что участок стал территорией общего пользования с режимом охраны.

-Других оснований для того, чтобы занимать эти участки суду не предоставили. У общества отсутствуют законные основания для занятия спорных частей этого земельного участка, - сообщается в материалах дела.

В итоге суд обязал компанию демонтировать аттракционы, а если этого не будет выполнено, за дело возьмется администрация и спишет через суд всю неустойку за работу. Также за каждый день простоя аттракционов компания должна будет платить по десять тысяч рублей в казну города.