ВТБ предупреждает о мошенниках, предлагающих «бонусы» за вакцинацию

ВТБ зафиксировал фейковые объявления в социальных сетях о бонусах в размере 5000 рублей, которые выплачиваются клиентам банка в случае вакцинации. Злоумышленники предлагают им оставить заявку и получить деньги в течение часа.

Специалисты ВТБ заявляют, что такие случаи являются одним из видов социальной инженерии, когда злоумышленники, используя манипуляцию и психологические уловки, обещают своим «жертвам» выгоду и пытаются получить данные клиентов. Потенциально к ним могут относиться номер карты, ФИО, адрес и т.д. Финальной целью мошенников является доступ к средствам клиентов банка.

- На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов, - комментирует начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин. - Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления.

ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам (CVC2/CVV2)/счетам или по одноразовым паролям. Банк просит клиентов не сообщать данные по картам и не устанавливать программное обеспечение на свои ПК и телефоны по настоятельной рекомендации «сотрудника безопасности. Вся информация о банковских картах и счетах является конфиденциальной и не может передаваться третьим лицам.

Информацию о реальных акциях, проводимых ВТБ всегда можно проверить на официальном сайте Банка по адресу: vtb.ru