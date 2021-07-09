Путь к мечте: треть россиян на пенсии планируют освоить творческую профессию

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Более трети россиян (36%) ждут пенсию, чтобы начать заниматься творчеством, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 9,2 тыс. человек по всей стране. Каждый второй респондент мечтал о творческой профессии с детства.

Треть респондентов во взрослом возрасте пытались воплотить свои творческие амбиции и детские мечты на любительском уровне. 13% из них поют, рисуют или пишут для себя и своих близких. При этом у каждого четвертого работающего россиянина не хватает времени на занятия искусством.

Для таких людей пенсия может стать вторым шансом для реализации своей тяги к творчеству. Более трети россиян (36%) с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы вернуться к любимым в детстве занятиям искусством. 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.

Для того чтобы заниматься любимым творческим делом на пенсии, нужно иметь дополнительные источники дохода. Треть россиян (36%) собираются жить на собственные сбережения, 30% рассчитывают на подработки. На помощь взрослых детей надеются 7% россиян. 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя.

Обходиться одной только пенсией от государства планируют менее четверти респондентов (23%). Узнать её реальный, а не прогнозный размер можно в специальном цифровом сервисе СберНПФ. Так называемая «пенсионная витрина» доступна в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Она показывает страховую пенсию, рассчитанную на текущий момент, количество начисленных баллов и накопительную часть.

- С начала этого года, после запуска “пенсионной витрины” краснодарцы стали гораздо больше заботиться о долгосрочных накоплениях, которые помогут им в будущем заниматься творчеством, спортом или любым другим делом, не ограничивая себя в расходах, - говорит управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Cергиенко.