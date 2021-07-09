Законодатели в Каневском районе обсудили обеспечение плодородия земель сельхозназначения

Юрий Бурлачко. Фото: ЗСК

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание в Каневском районе. На нем рассмотрели ход реализации закона «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края».

Юрий Бурлачко отметил высокий уровень развития агропроизводства в районе. Также на заседании заострили внимание на использовании передовых технологий и содружестве аграриев с наукой, в том числе в вопросах землепользования.

- Кубань является единственным регионом, в котором на законодательном уровне закреплена обязанность собственников и арендаторов сельхозземель следить за плодородием и вносить органические удобрения, - сказал на совещании председатель ЗСК. - Аграрное законодательство Кубани сегодня нацелено на то, чтобы все пользователи сельхозземель сохраняли ее плодородие.

Кстати, в апреле текущего года депутатским корпусом на очередной сессии Заксобрания были приняты изменения в один из ключевых нормативных правовых актов в сфере сельского хозяйства – закон о плодородии почв.

Поправками предусматривается правовой механизм внедрения научных технологий, направленных на воспроизводство и обеспечение плодородия почв. Проектируемыми изменениями устанавливается также обязательность и периодичность проведения сельхозтоваропроизводителями агрохимических обследований и ведения книги истории полей и севооборотов. По мнению научного сообщества, сведения почвенного агрохимического обследования станут основой для разработки и внедрения проекта адаптивно-ландшафтной системы земледелия и охраны почв, которая предусматривает научно-обоснованное использование минеральных и органических удобрений, ведение севооборота, регулирование площадей, занятых многолетними травами.

Но необходимы и другие меры. Например - сохранять гумусный слой почв, являющегося основой кубанского чернозема и обеспечивающего его плодородие. Так за последние 25 лет содержание гумуса в пахотном слое почв региона достигло критического значения. В некоторых местах оно снизилось с 5,7 до 3 процентов. При этом на восстановление 1% гумуса нужно 100 лет. И негативный процесс продолжается.

Все внесенные на совещании предложения будут изучены.

- В крае проводится разумная политика в аграрном секторе. Она позволяет нам самые злободневные вопросы решать оперативно во взаимодействии с исполнительной властью. Достижение целей, поставленных Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года, а также выполнение национальных проектов невозможно без комплексной работы, включающей в себя совершенствование законодательства, осуществление системных и инновационных мер, связанных с цифровизацией АПК. Безусловно, необходимо внедрение достижений аграрной науки в сельскохозяйственное производство, – сказал председатель ЗСК.

Все участники совещания сошлись во мнении, что разработанные поправки в закон необходимы и помогут обеспечить и сохранить плодородие кубанских почв.