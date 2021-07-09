Под Геленджиком станок отрезал четыре пальца работнику санатория

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Несчастный случай произошел в Архипо-Осиповке. Там 58-летнему мужчине отрубило станком четыре пальца левой руки в тот момент, когда он делал оконную раму на деревообрабатывающем станке.

После этого правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда в отношении начальника ремонтных работ санатория. Акт о несчастном случае отправили в Следком.

- После возбуждения уголовного дела была назначена судебно-медицинская экспертиза травм потерпевшего, а также изучается должностная и техническая документация, - сообщает следователь Григорий Табаков.