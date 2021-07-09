Депутат Константин Затулин поздравил коллектив Главпочтамта Сочи с профессиональным праздником

Депутат обсудил с сотрудниками текущие проблемы и поблагодарил всех за качественную работу

Парламентарий вручил руководству и коллективу поздравительный адрес и цветы, поблагодарил за труд, отметив, что «Почта России» - одна из немногих организаций в стране, чья история уходит вглубь веков.

9 июля - День почты России

В непринужденной беседе депутат поделился воспоминаниями из детства, которое прошло совсем рядом с Почтамтом – на улице Конституции СССР. В том числе, речь зашла о кинотеатре «Спутник», который некогда находился через дорогу от городской Почты. Константин Федорович отметил, что, он, как и многие сочинцы, вспоминает кинотеатр с ностальгией и грустью. Ведь с этим местом связано немало знаковых событий и добрых воспоминаний, и снос кинотеатра – это непростительная ошибка, каких впредь допускать нельзя.

Депутат поднял на встрече и вопрос, который накануне ему адресовали жители Кепши – там закрыли единственное отделение связи, так что получить или отправить корреспонденцию – сложно. Только с помощью почтальона, который приезжает 2 раза в неделю. Депутат попросил начальника почтамта Алексея Машина уделить решению этого вопроса особое внимание.

В свою очередь Машин пояснил, что действительно, отделение закрыто в силу объективных причин. Но в настоящее время рассматривается возможность обустройства передвижного отделения связи, уже составлена смета. Однако, пока вопрос упирается в необходимость энергоснабжения. Депутат пообещал подключиться к работе в этом направлении.

Еще один вопрос, который Затулин переадресовал от своих избирателей – возможно ли восстановление клуба филателистов с функционалом, который был в прежние годы. Сочинские коллекционеры, обратившись к депутату, выразили пожелание – восстановить работу клуба, в том числе с возможностью спецгашения марок.

Руководитель почтамта ответил, что в центральном отделении связи зарезервирована площадь для этих целей, и краевому руководству направлено ходатайство о закреплении данного места под клуб. Затулин пообещал, что обязательно свяжется с ответственными лицами и ознакомится с ходом решения этого вопроса.

В завершение встречи Алексей Машин поблагодарил Константина Затулина за поздравление и вручил депутату памятный подарок – буклет, выпущенный в 2002 году ограниченным тиражом с эксклюзивной марочной продукцией.

Подводя итоги, депутат Затулин еще раз выразил работникам «Почты России» благодарность за их работу, пожелал здоровья и порекомендовал продолжать соблюдать масочный режим и прочие профилактические антиковидные меры, а также предложил последовать его личному примеру – вакцинироваться от коронавируса.

В этот же день от имени Константина Затулина помощник депутат Мнац Дащян поздравил с профессиональным праздником сотрудников «Почты России» в Лазаревском районе.