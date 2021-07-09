Депутаты ЗСК познакомились с новыми технологиями сельского хозяйства в Каневском районе

На фермах представили беспилотные летательные аппараты и другие интересные новинки производства

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ЗСК – председатель комитета по развитию АПК и продовольствию Александр Трубилин, заместитель губернатора края Андрей Коробка, депутат Госдумы Наталья Боева, парламентарии профильного комитета ЗСК, руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос, глава Каневского района Александр Герасименко.

Первым пунктом пребывания в районе стало посещение строящейся молочно-товарной фермы на 3000 голов АО «Родина». По словам исполнительного директора по животноводству АО «Агрохолдинг «Степь» Александра Черечечи, сюда уже завезено 300 нетелей, построены корпус для коров на 400 голов, телятник также на 400 голов, доильный зал. Первая линия готова, на второй идет монтаж оборудования. Также построены 5 силосных траншей на 4-5 тысяч тонн каждая. Предварительный ввод в эксплуатацию первых мощностей планируется на август-сентябрь текущего года. Ввод на полную мощность позволит ежегодно производить более 30 тысяч тонн молока в год и даст возможность создать 150 рабочих мест. Предварительная стоимость проекта 2 млрд 104 млн рублей.

Следующим объектом посещения стала площадка, на которой были представлены беспилотные летательные аппараты: дрон-опрыскиватель, дрон-разведчик, сельскохозяйственный робот. Дроны произвели демонстрационные полеты, а робот проехал по заданным маршрутам. О возможностях квадрокоптеров и перспективах их применения в сельском хозяйстве рассказал руководитель компаний «АгроДом» Роман Пономарев. По его информации, «беспилотник» с соответствующими программами – многофункциональная воздушная система промышленного уровня, способная в том числе проводить спектральный анализ и картографирование сельскохозяйственных угодий.

«Мы не можем отказаться от традиционных форм внесения удобрений. Но то, что мы увидели, интересно в плане многообразия средств и методов защиты растений и повышения плодородия почв», – отметил Юрий Бурлачко, комментируя итоги демонстрационного показа.

Также участники мероприятия ознакомились с ходом уборки зерновых в районе. На примере одного из полей директор Центра агрохимической службы «Краснодарский» Олег Подколзин и профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ, Герой труда Кубани Валентина Василько рассказали о применении высоких технологий в земледелии и результатах такого подхода. На сегодняшний день в районе уже убрано более 10,1 тыс. га зерновых колосовых и зернобобовых культур, средняя урожайность составляет 60,5 ц/га. Ежедневно в уборке участвуют 190 комбайнов. В ходе обследования полученного зерна пшеницы на качественные показатели установлено, что это 100 % продовольственное зерно.

Подводя итог объезда, Юрий Бурлачко подчеркнул, что Каневской район был не случайно выбран местом проведения мероприятия. Он отметил, что муниципалитет является крупным сельскохозяйственным районом края с развитым перерабатывающим комплексом и самым большим поголовьем КРС в регионе. По объемам производства молока он занимает первое место.

«Это уникальный по своему масштабу молочный комплекс, предусматривающий самые современные технологии по содержанию животных и производству молока. Достижение высоких показателей в сельскохозяйственной отрасли района стало возможным благодаря системной работе органов местного самоуправления и тесному взаимодействию местных сельхозтоваропроизводителей с передовой аграрной наукой», – считает Юрий Бурлачко.

Выездное мероприятие депутатов ЗСК в Каневском районе продолжилось заседанием, на котором рассмотрели ход реализации закона «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края».