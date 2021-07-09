К 2022 году на Кубани построят новые водоочистные сооружения

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

К 2022 году в Краснодарском крае построят новые водоочистные сооружения в станицах Крыловской и Каневской, кроме того в планах закончить реконструкцию системы водоснабжения в Темрюке в 2023 году. На эти цели выделят 1 миллиард рублей.

- Сооружения позволят снабжать чистой водой около тридцати тысяч человек. Наша цель – постепенно построить очистные системы и реконструировать старые на территории всей Кубани, - сказал вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Напомним, что в 2021 году по нацпроекту начали реконструкцию водозаборов в Новокубанске и Горячем Ключе. Строительство очистных сооружений в Белореченске уже закончили.