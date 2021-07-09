На Кубани 15 многодетных семей получат по 1 миллиону рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 15 многодетных семей получат по одному миллиону рублей. Об этом объявил губернатор региона на торжественной церемонии, посвященной Дню семьи, любви и верности.

- Это самый важный праздник для нашего края, потому что семья, любовь и верность всегда были основами нашей жизни. И я очень горд, что у нас невзирая ни на какие трудности число многодетных семей продолжает расти. Сегодня в регионе их уже более 85 тысяч, - сказал на встрече губернатор.

Также он отметил, что поддержка таких семей остается для Кубани в приоритете – только в 2021 году на соцвыплаты направили 55 миллиардов рублей, в том числе и 37 миллиардов – на детские пособия.