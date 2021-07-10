Погода в Краснодаре на 10 июля: город ждет 34 градуса жары

Погода в Краснодаре на 10 июля 2021 года: на Кубань надвигается жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 10 июля 2021. В городе стабильно установилась жаркая погода, дождей не ожидается как минимум неделю.

- 10 июля в Краснодаре преимущественно солнечно, без осадков. Ветер восточной четверти 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов, днем 30-34 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем по всему Краснодарскому краю могут быть кратковременные дожди.