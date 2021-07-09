В Геленджике горит кафе

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Геленджике загорелось кафе. Огонь охватил 800 квадратных метров. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

9 июля в 18:02 диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона города-курорта поступило сообщение о возгорании одноэтажного деревянного здания на улице Советская.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В 18:10 по прибытию первых подразделений на место было установлено, что произошло загорание кровли кафе.

- Проведена эвакуация 100 человек из соседнего здания, - рассказал представитель пресс-службы. - На месте работают 7 пожарных стволов, организована работа газодымозащитной службы. Всего к ликвидации возгорания привлечено 63 человек и 21 единицы техники, в том числе от МЧС России - 26 человек личного состава и 10 единиц техники.

По предварительной информации в огне никто не пострадал.