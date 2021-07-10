Температура воды в Черном море 10 июля 2021: теплее всего в Туапсе, холоднее – в Геленджике

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«Комсомольская правда»- Кубань» продолжает следить за тем, какая температура воды в Черном море установилась на курортах Краснодарского края. По данным синоптиков, 10 июля нужно ехать в Туапсинский район и Сочи – здесь самая теплая вода, а вот холоднее всего в Геленджике.

В Сочи и Туапсинском районе вода прогрелась до 28,8 градусов тепла. Такой уровень держится со вчерашнего дня. Тепло и в Новороссийске – здесь температура держится в районе 27 градусов, чуть ниже в Анапе – 26,6. А вот в Геленджике вода самая холодная – здесь 26 градусов тепла.