На Кубани из-за акции для вакцинированных в пять раз увеличилось количество привитых

Предварительные итоги вакцинации подвели местные врачи

В Красноармейском районе Кубани за три недели акции для вакцинированных количество привитых увеличилось в пять раз. Предварительные итоги подвели местные врачи.

- Мы побывали в Центральной районной больнице, где нам предоставили статистические данные: в период с 27 мая по 15 июня было провакцинировано всего 580 человек, а в рамках проекта в период с 16 июня по 5 июля – 2380, - рассказал сайту «КП»-Кубань» муниципальный депутат Илья Шакалов. – Акцию - сделай прививку и получи скидку в торговый центр, - мы запустили вместе с волонтерами, врачами и представителями бизнеса.

При оплате счета на кассе любого из магазинов торгового центра нужно показать купон, который выдают в районе всем привитым, и получить скидку на товары.