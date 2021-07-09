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В Анапе из-за горящего кафе эвакуировали 33 человека. Пожар произошел на первом этаже пятиэтажного здания. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

9 июля в 20:07 диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Красноармейская.

В 20:08 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения огнеборцев по повышенному рангу. В 20:15 пожар удалось локализовать, в 20:16 - ликвидировать открытое горение, в 20:17 - полностью потушить возгорание.

- Погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.