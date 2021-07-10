Фото: пресс-службы Сочинского нацпарка

В Сочи задержали браконьеров за сбор краснокнижной иглицы. Они нанесли ущерб природе в 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Нарушители орудовали в Кепшинском участковом лесничестве.

- Двоих местных жителей удалось задержать с поличным — несколькими мешками охраняемой иглицы колхидской, - уточнила представитель пресс-службы.

По данному факту полиция проводит расследование. Браконьеры срезали 1700 веточек с 238 кустов.

Иглица колхидская — реликтовый вид, находящийся под угрозой исчезновения и внесённый в Красные книги России и Краснодарского края.