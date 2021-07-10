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Здоровье10 июля 2021 9:27

Власти Кубани пригрозили непривитым от коронавируса туристам штрафом в 30 тысяч рублей

При этом приехать на курорты без вакцины возможно, но только если в течение трех дней вы обратитесь в прививочный пункт
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

С 1 августа отдыхающим в Краснодарском крае без прививок грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация региона на своем официальном сайте.

При этом приехать на курорт возможно и только с отрицательным центром, однако только если в течение дня турист обратится в прививочный пункт за вакциной. Иначе будет штраф по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что вакцин хватит на всех. Краевые власти подготовили около 300 тысяч доз прививки специально для отдыхающих.