Власти Кубани пригрозили непривитым от коронавируса туристам штрафом в 30 тысяч рублей

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С 1 августа отдыхающим в Краснодарском крае без прививок грозит штраф до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает администрация региона на своем официальном сайте.

При этом приехать на курорт возможно и только с отрицательным центром, однако только если в течение дня турист обратится в прививочный пункт за вакциной. Иначе будет штраф по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что вакцин хватит на всех. Краевые власти подготовили около 300 тысяч доз прививки специально для отдыхающих.