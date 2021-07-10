В Краснодаре открылась ярмарка выходного дня от фермеров из 39 районов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В субботу утром, 10 июля, в Краснодаре открылись шесть ярмарок выходного дня. На них фермеры из 39 районов края продают свои органические фрукты и овощи. Они привезли около 50 тонн продуктов.

Ярмарки работают с 8:00 до 15:00 по адресам: Думенко, 13; Захарова (вблизи дома № 23); Героя Яцкова (вблизи дома № 11); Одесская (вблизи дома № 48); Бургасская (вблизи дома № 31/1) и Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26).

Мэрия Краснодара информирует, что на всех корнерах соблюдены санитарные требования Роспотребнадзора. Получить дополнительную информацию о наличии свободных мест или узнать о продукции можно по телефонам МУП «Карасунский»: +7(918)3429314, +7(989)8391221, а также МУП «Агромир»: 8(861)2650830(31), +7(918)4694030.