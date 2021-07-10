День семьи Любви и Верности отметили жители Гидростроителей и Новознаменский вместе со строительной компанией АСК

Семейные выходные в Краснодаре вместе с AVA Group

В эту субботу во дворах жилого комплекса «Премьера» бегали, прыгали, мастерили фигуры из воздушных шаров. Тем же самым, но уже в воскресенье, занимались жители комплекса «Спортивный парк». И всё это во имя любви и верности.

Каждая семья на празднике смастерила свою ромашку и поучаствовала в спортивных конкурсах

«День семьи во дворе» организовала компания АСК (входит в состав холдинга AVA Group) для взрослых и детей микрорайонов Гидростроителей и Новознаменский. Выходные здесь провели по-семейному - сплоченно и весело, как того и требует День Петра и Февронии или ежегодный российский праздник семьи.

Самые активные участники праздника получили фирменные подарки от компании. Завершилось всё ромашковым флешмобом! Каждая семья на празднике смастерила свою ромашку. Организаторы не стали гадать «любит – не любит», а просто соединили эти нежные символы семьи между собой. И получился волшебный занавес.

Счастливые папы, мамы, бабушки, дедушки, сыночки и дочки прошли под ним, загадав заветное желание. Какое – не сказали. Но мы-то знаем, что самое сокровенное – это семья, любовь и тепло домашнего очага.