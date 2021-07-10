В Краснодаре на главной площади будут включать музыку Игоря Стравинского

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На этих выходных 10 и 11 июля на Главной городской площади Краснодара будет звучать музыка культового композитора Игоря Стравинского. Он является одним из крупнейшим представителем мировой музыкальной культуры XX века и любимым автором многих жителей города.

- Музыка Стравинского прекрасна своим стилистическим многообразием. Композитор работал практически во всех современных жанрах. В его творческом наследии оперы, балеты, симфонии и масштабные концерты, - рассказывают в пресс-службе мэрии города.

Музыка Стравинского будет играть с 10:00 до 23:00. В репертуаре прозвучат балеты «Игра в карты», «Петрушка» и «Весна священная».