Мэрия Геленджика начала выплаты пострадавшим от подтоплений жителям Архипо-Осиповки

Мэр Геленджика принимает заявки от пострадавших жителей Архипо-Осиповки

10 июля пострадавшим от разлива реки жителям Архипо-Осиповки начали выплачивать компенсации от подтоплений. Помощь оказывают тем, в чьих домах вода уничтожила мебель и бытовую технику. В одной из семей материальную помощь получили даже два ребенка. Сейчас на срочные траты людям передали 420 тысяч рублей.

Так выглядят будни людей после подтопления

- Из резервного фонда администрации Краснодарского края нашему муниципальному образованию выделено 4,6 миллиона рублей на выплаты пострадавшим в результате ЧС. Большая благодарность краевому руководству за эту поддержку. Также единовременная материальная помощь для пострадавших в размере 3 миллионов рублей запланирована в резервном фонде Геленджика, - сообщил журналистам мэр Геленджика Алексей Богодистов.

От стихии досталось почти каждой машине в доме

Для того, чтобы получить необходимые выплаты, сотрудники администрации Архипо-Осиповки и Геленджика провели большую работу – обошли все пострадавшие дома, зафиксировали ущерб и оформили все необходимые документы. Выходных пока еще не было ни у кого, сейчас первая задача – помочь людям.