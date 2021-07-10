Министр здравоохранения Кубани стал почетным гражданином Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский и министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов

Министр здравоохранения Краснодарского края стал почетным гражданином Сочи. Решение присвоить такое почетное звание приняли депутаты городского собрания на очередной сессии 24 июня. Сегодня, 10 июля, прошло официальное награждение.

- Я этого человека знаю давно. На моих глазах он превратился в доктора, оперирующего акушера. И именно в Сочи, в роддоме, он стал тем, кто он есть сейчас - Почётным гражданином города, который известен на весь мир, города Сочи. Он сделал очень много добра людям, руководя этим роддом, он спас много жизней, помог многим семьям обрести детей. Я желаю ему дальнейших успехов, здоровья и много лет плодотворной работы на посту министра здравоохранения Кубани, - сказал главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С. В. Очаповского» Владимир Порханов.

Свою трудовую деятельность Евгений Филиппов начал в 1997 году в должности врача - акушера-гинеколога Родильного дома города Сочи. С февраля 2004 года по апрель 2007 года работал в должности заведующего отделением, с апреля 2007 года по ноябрь 2009 года – заместителем главного врача, а с ноября 2009 года по сентябрь 2010 – главным врачом Сочинского Перинатального центра. В сентябре 2010 года возглавил городскую больницу №9. В июле 2013 года назначен министром здравоохранения Краснодарского края.