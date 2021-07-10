В Новороссийске водителя маршрутки оштрафуют за отказ принимать оплату картой

В городе неоднократно возникали проблемы с безналичной оплатой транспорта

В Новороссийске водитель маршрутки впервые получит штраф за отказ принимать оплату проезда по безналичному расчету. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.

- Как я неоднократно предупреждал, всех водителей, которые не предоставляют пассажирам право оплатить проезд безналичным способам, будем привлекать к административной ответственности. В отношении водителя 102-го маршрута сейчас уже подготовлен пакет документов и направлен в отделение Роспотребнадзора, - написал глава в своих социальных сетях.

Это нарушение относится к статье 14.8. По ней с водителя могут взыскать от 30 до 50 тысяч рублей. Также мэр города уточнил, что при отсутствии терминала для безналичной оплаты, водители маршруток должны получить эту услугу бесплатно.