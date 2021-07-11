Температура воды в Черном море 11 июля 2021: после непогоды самая холодная вода в Анапе

Фото: Виктор Клюшкин.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за водными термометрами на побережье. Рассказываем, какая температура воды в Черном море 3 июля 2021.

По данным «КП» - Кубань», после затяжных ливней и шторма море пока не вернулось к привычным июльским отметкам, но все же плавать можно.

Теплее всего вода оказалась в Адлере - 25,4 градуса, чуть ниже отметки в Сочи - 24,7 градуса. Такие же значения регистрируют в Туапсе.

Водные термометры в Анапе показывают 24 градуса, в Новороссийске теплее, но не ощутимо - 24,5 градуса. На 0,1 градуса выше отметки в Геленджике.

Азовское побережье, по традиции, комфортнее для отдыха - здесь вода прогревается лучше. Но на данный момент водные термометры показывают такие же отметки, как и на побережье Черного моря. В Темрюке температура моря - 25,6 градуса, а в Приморско-Ахтарске - 25.