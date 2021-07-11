Погода в Краснодаре 11 июля 2021: никаких дождей, только дикое пекло

Фото: Константин БРЕДНИКОВ.

Узнали, какая будет погода в Краснодаре 11 июля 2021. Уже ранним утром жители города изнывают от температурных отметок - за окном +27. Но, как говорят синоптики, в течение дня воздух прогреется еще сильнее.

- Синоптическая ситуация будет представлена южной периферией обширного антициклона, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - Он сформирует в регионе преимущественно солнечную и жаркую погоду с полным отсутствием дождей.

Температура воздуха в городе ожидается +33…+35°. Кроме того, прогнозируют особенно высокий индекс ультрафиолетового излучения, а это значит во время прогулки обязательно нужно наносить средства защиты и носить панаму.

Ветер будет восточный - 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.