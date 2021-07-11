Погода в Сочи 11 июля 2021: на курорте прогнозируют влажную изнуряющую жару

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

Погода в Сочи 11 июля 2021 порадует всех отдыхающих. Синоптики обещают, что весь день на курорте будет ясная погода. На небе ни облачка, а значит воскресенье дождливым не будет.

Воздух днем прогреется до +28 градусов. Из-за того, что в Сочи повышенная влажность, переносить такие отметки тяжелее, чем на других курортах. Ветер будем слабым, так что туристы смело могут отправляться на море. К слову, водные термометры сообщают, что вода идеальна для купания.

Напомним, ранее спасатели выпустили предупреждение по чрезвычайной пожароопасности. Оно действует с 9 по 12 июля в северо-восточных районах края (Кущевский и Крыловской районы). Там ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

А вот в Сочи действует особый противопожарный режим.