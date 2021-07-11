В Краснодарском крае объявили о чрезвычайной пожароопасности

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Высокая пожароопасность ожидается на Кубани до 12 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Предупреждение по чрезвычайной пожароопасности действует в северо-восточных районах Краснодарского края. Особенно это касается Кущевскиого и Крыловского районов, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС.

Кроме того, спасатели напоминают, что особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований. Это курорты Сочи и Анапа, а также Новороссийск, Ленинградский, Славянский, Староминской, Темрюкский, Успенский, Отрадненский, Павловский, Новопокровский, Белореченский, Белоглинский, Выселковский, Кавказский и Тихорецкий районы.

Спасатели сообщили, что вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров. Огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты, поэтому жителей и гостей края просят быть осторожными. В регионе просят не разжигать костры и оставлять после себя мусор на природе.

ВАЖНО!

Сигнализировать в МЧС можно по номеру телефона 101, если вы заметили огонь в лесу или в поле.