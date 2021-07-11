Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 11 июля увеличилось на 220

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Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент ухудшается - с каждым днем растет число инфицированных в стране. За последние сутки в Краснодарском крае заболевших тоже стало больше - еще 220 человек получили положительные тесты на ковид.

За последние сутки в России выявлено 25 033 новых случая коронавируса.

- За сутки в России полностью выздоровели 17 382 человек. За это же время — 749 смертей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие сутки выписаны 51 пациент, всего в регионе выздоровели 45991 пациент.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на Кубани равен 953,3.