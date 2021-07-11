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Общество11 июля 2021 14:12

На Кубани с начала года темпы обновления сельхозтехники выросли почти на половину

Аграрии уже закупили более 1700 различных машин для работы
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: администрации края.

Фото: администрации края.

Лето - непростое время для аграриев. Невыносимая жара добавляет работы на поле. Чтобы добиться хорошего урожая, сельхозпроизводители делают ставку на технику. На ней не экономят.

Кубанские аграрии идут в ногу со временем, регулярно модернизируют машинно-тракторный парк. Так, с начала года темпы обновления сельхозмашин выросли почти на 40%.

– С начала года Аграрии уже закупили более 1700 различных машин для работы, – подчеркнул замглавы региона Андрей Коробка. - На это потрачено 9,6 млрд рублей, что почти на 4 млрд рублей больше аналогичного периода прошлого года.

По словам заместителя главы края, модернизации парка сельхозтехники способствуют льготные госпрограммы.