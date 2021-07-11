На Кубани женщина сообщила в полицию о краже, а «вором» оказалась трехлетняя дочь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Этот курьезный случай произошел в одном из частных домов в Гулькевичах. Здесь проживает семья с маленьким ребенком. Как-то ночью 34-летняя хозяйка заметила пропажу вещей и тут же поспешила в полицию, чтобы заявить о преступлении.

- Какой-то незнакомец пробрался ко мне в дом через незапертую дверь и устроил настоящий хаос в спальне. Одну из тумбочек он буквально выпотрошил - документы были разбросаны на полу, - жаловалась женщина правоохранителям. – Не могу найти и детскую коляску.

Сотрудники полиции начали разбирательства. Они выехали к домой пострадавшей и стали осматривать место преступления. Вот только спустя пару часов после расследования выяснилось, что «воришкой» оказалась дочь заявительницы.

Девочке, которая поставила на уши родителей, всего три года. Ночью, когда все спали, малышка начала хулиганить.

- Как выяснилось, коляску перекатила с места на территорию огорода малолетняя дочь женщины. Она же вытащила документы из шкафчика и разбросала их на полу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - От проведения дальнейшей проверки женщина отказывается, ни кому претензий не имеет. Уголовное дело просит не возбуждать.