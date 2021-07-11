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На выезде из Юбилейного микрорайона Краснодара 17 июля временно перекроют движение. Речь идет об участке на улице Минской. Там бригады газовиков запланировали строительство газопровода. Чтобы машины не мешали работам, вводят ограничения. А, чтобы неудобства сильно не сказались на движении в этом районе, решено работы организовать в выходные.

Как пояснили в мэрии, участок газопровода будут строить на улице Минской, 120/3, перед поворотом к гипермаркету.

- Проехать можно будет только по одной полосе в каждом направлении, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Действовать ограничения будут всего сутки - до 18-го числа. Автомобилистов просят быть внимательнее.